Navio militar chinês em Timor-Leste para reforço da cooperação na área da defesa

O navio da Marinha chinesa "Quijiguang" vai permanecer em Díli até segunda-feira e segundo o vice-chefe do Estado-Maior General das Forças de Defesa de Timor-Leste, major-general Calisto Santos "Coliati", aquela presença já é uma "tradição" para "fortalecer a cooperação", principalmente na área da capacitação.

"A visita dos nossos parceiros da China a Timor-Leste faz parte da tradição das duas marinhas e vai decorrer até 03 de junho. Isso indica uma expansão da cooperação entre a China e Timor-Leste", afirmou o major-general, citado no comunicado.

Durante a sua estada em Díli, os marinheiros chineses vão visitar o Instituto Nacional de Defesa, a componente naval das forças de defesa timorense, em Hera.

Segundo as autoridades chinesas, citadas pela agência de notícias Xinhua, as visitas a Timor-Leste e também ao Camboja fazem parte de um programa de treino dos cadetes da marinha do país, durante o qual farão exercícios conjuntos com os seus parceiros.

"A missão visa melhorar as capacidades de operação prática dos cadetes oficiais da marinha e fortalecer a cooperação pragmática e a confiança mútua da marinha chinesa com as marinhas dos dois países para contribuir para a construção de uma comunidade marítima com um futuro partilhado", refere a Xinhua, citando o Ministério da Defesa chinês.

A China e Timor-Leste elevaram em setembro de 2023 as relações bilaterais para uma "parceria estratégica abrangente", o segundo nível mais alto no protocolo da diplomacia chinesa, em linha com a "Faixa e Rota".

A "Faixa e Rota" é uma iniciativa lançada pela China em 2013, inspirada na antiga Rota da Seda, que se tornou no principal programa de política externa do Governo chinês, liderado pelo Presidente Xi Jinping, e à qual já aderiram 150 países.

O acordo foi assinado entre o primeiro-ministro timorense, Xanana Gusmão, e o Presidente chinês, Xi Jinping, à margem da cerimónia de abertura dos Jogos Asiáticos, evento multidesportivo que se realiza a cada quatro anos.

Durante o encontro, foi também proposta a criação de um grupo de trabalho para a cooperação na área da agricultura e para o desenvolvimento de infraestruturas de Timor-Leste, bem como o aumento do intercâmbio de recursos humanos e o fortalecimento da cooperação cultural, educacional e profissional.