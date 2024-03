Navio que cruzava ao largo do Iémen reporta duas explosões

No mais recente ataque contra o tráfego marítimo ao largo do Iémen, o capitão da embarcação já disse que a tripulação está segura, aconselhando outros navios a navegar com cautela na região.

As explosões ocorreram a cerca de 50 milhas náuticas a sudeste da cidade portuária de Aden, controlada pelo Governo iemenita em guerra com os rebeldes Huthis, que têm protagonizado ataques semelhantes, mas para já não fizeram qualquer reivindicação.

Desde novembro, os Huthis aumentaram os ataques a navios mercantes no mar Vermelho e no Golfo de Aden, obrigando muitos armadores a evitarem estas passagens essenciais para o comércio internacional.

Estes insurgentes - apoiados por Teerão e que controlam grandes áreas do Iémen - alegam realizar os seus ataques em solidariedade com os palestinianos na Faixa de Gaza, onde Israel está em guerra com o Hamas após o ataque do movimento islamita palestiniano em 07 de outubro em solo israelita.

Principal aliado de Israel, Washington criou uma coligação multinacional em dezembro para proteger o tráfego marítimo, contudo sem ter conseguido parar os ataques.

Desde meados de janeiro, os Estados Unidos e o Reino Unido realizaram vários ataques contra posições rebeldes, que também designaram navios americanos e britânicos como "alvos legítimos", depois de inicialmente terem dito que tinham como alvo apenas navios ligados a Israel.

Três tripulantes de um navio mercante foram mortos na quarta-feira no Golfo de Aden, segundo os militares norte-americanos, no primeiro ataque mortal dos Huthis na costa do Iémen.