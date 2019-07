Navio suspeito de transportar petróleo iraniano capturado ao largo de Gibraltar

Paulo Alexandre Amaral - RTP04 Jul, 2019, 18:56 / atualizado em 04 Jul, 2019, 18:57 | Mundo

O petroleiro Grace 1 traçou uma rota à volta de África, para entrar depois pelo Mediterrâneo, não seguindo o que seria uma rota normal pelo Canal do Suez, no Egipto. Já em pleno Mediterrâneo, durante a noite, uma equipa de três dezenas de marines britânicos, com a colaboração da polícia de Gibraltar, fizeram a abordagem ao Grace 1 e tomaram o navio em pleno alto-mar.







De acordo com as duas partes envolvidas na operação, a abordagem foi desencadeada na sequência de suspeitas de que o navio estaria a transportar petróleo iraniano para a Síria, no que o Reino Unido já declarou ser uma clara violação das sanções da União Europeia contra o regime sírio de Bashar al-Assad, envolvido numa guerra civil desde 2011.





O chefe do governo de Gibraltar, Fabian Picardo, já agradeceu às forças envolvidas na operação, explicando que a apreensão foi decidida “na sequência de informações que deram ao governo de Gibraltar dados suficientes para acreditar que o navio, o Grace 1, estava a manobrar em violação das sanções da União Europeia contra a Síria”.





“Temos razões para acreditar que o Grace 1 transportava um carregamento de petróleo para a refinaria de Banyas, na Síria”, acrescentou.

Questão de soberania





A operação suscita porém questões quanto à soberania das águas em que foi feita a captura do navio. Espanha não reconhece soberania britânica nas águas ao largo de Gibraltar e o chefe da diplomacia espanhola, Josep Borrell, já veio dizer que Madrid estava a analisar as consequências deste episódio, ponderando uma queixa contra o Reino Unido.









“Saudamos a acção firme das autoridades de Gibraltar que vão no sentido de reforçar as sanções da UE contra o regime sírio”, pode ler-se na nota.





Madrid não aceita contudo esta versão dos acontecimentos e acusa Gibraltar de ter agido em resposta a um pedido que terá sido feito por Washington a Londres.





A apreensão do navio surge num momento de alta tensão entre o Irão e os Estados Unidos, escassas semanas depois de Teerão ter alegadamente lançado ataques contra petroleiros um petroleiro japonês e outro norueguês no Golfo de Omã, perto do estreito de Ormuz, e quando está em risco de se desmoronar por completo o acordo que impede Teerão de trabalhar um programa nuclear.

Fontes do Ministério britânico da Defesa vieram entretanto procurar esclarecer que a participação dos seus marines na operação foi uma resposta a uma solicitação das autoridades gibraltinas, sob cujas ordens levaram a cabo a sua parte na acção. Prosseguindo a mesma linha narrativa, o Ministério dos Negócios Estrangeiros elogiou “a acção firme das autoridades de Gibraltar” na intercepção do navio.