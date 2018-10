Navios da marinha australiana recolhem dados hidrográficos na costa norte de Timor-Leste

Lusa25 Out, 2018, 07:53 | Mundo

As operações que começam este mês surgem em resposta a um convite feito pelo Governo timorense à Marinha Real Australiana no final de 2017 para que apoiasse a "atualização dos dados hidrográficos de Timor-Leste", atividade que continuará durante todo o ano de 2019, de acordo com um comunicado.

O objetivo, explica o comunicado enviado à Lusa, é "aumentar a segurança da navegação dentro das águas territoriais de Timor-Leste e desenvolver ainda mais a interoperabilidade e o envolvimento marítimo" com o país.

As atividades batimétricas e de recolha de dados oceanográficos decorrerá em Díli, Hera, na costa norte, e na ilha de Ataúro, em frente à capital.

"O levantamento incluirá a delineação costeira do Porto Naval de Hera e as observações das marés e correntes em Timor-Leste. Os dados recolhidos serão usados para melhorar a segurança da navegação e os mapas marítimos e publicações náuticas existentes", aponta a mesma nota.

Ativos desde 2012, o Leeuwin e o Melville têm capacidade para mapear águas até 6.000 metros (20.000 pés) de profundidade, transportam três barcos de pesquisa da classe Fantome e podem operar um helicóptero AS 350B Squirrel.

Com base na cidade australiana de Cairns e destacados do Australian Hydrographic Office, as duas embarcações integram em 2001 operações para suplementar as forças de patrulha e combater a imigração ilegal como parte da Operação Relex, além dos deveres normais de agrimensura.