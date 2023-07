Navios da Marinha portuguesa em Bissau para exercícios com homóloga guineense

Os navios, que atracaram terça-feira em Bissau, estão empenhados na iniciativa Mar Aberto, iniciada a 15 de abril e que termina em agosto.

"No âmbito da cooperação com a Guiné-Bissau serão realizados vários exercícios e desenvolvidas diversas atividades, entre as quais se destaca o embarque de elementos da Marinha da Guiné-Bissau no navio Setúbal, um treino conjunto de desembarque no Suro, apoio sanitário com consultas médicas e um exercício de ameaça assimétrica no rio Geba", refere a embaixada de Portugal.

Os exercícios vão ser realizados na segunda-feira.

A Força Nacional Destacada já tinha estado em Bissau em abril, quando foi entregue à Marinha guineense uma embarcação de alta velocidade, que já está a ser usada no âmbito da cooperação no domínio da defesa.

A Força integra dois navios, uma secção de projeção de força constituída por fuzileiros, uma equipa de segurança também constituída por militares dos fuzileiros, uma equipa de mergulhadores e uma equipa médica.

"A iniciativa Mar Aberto visa contribuir para segurança marítima no Golfo da Guiné e na costa ocidental africana, assim como para a satisfação de compromissos internacionais assumidos por Portugal com os países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e inclui ainda a participação nacional no projeto da União Europeia das Presenças Marítimas Coordenadas", salienta o comunicado.