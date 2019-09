Negociações com a UE registaram "um impulso", diz ministro britânico

Lusa20 Set, 2019, 16:24 | Mundo

"Penso que as duas partes querem chegar a um acordo e estamos a trabalhar arduamente para que isso aconteça. Estamos a avançar, houve um impulso [nas negociações] e as discussões [a nível técnico] vão continuar na próxima semana", declarou Steve Barclay à saída do encontro com a equipa de negociadores da União Europeia (UE), em Bruxelas.

A reunião entre o principal negociador da UE e o ministro britânico para o `Brexit` incidiu na análise "de um primeiro conjunto de conceitos, princípios e ideias" apresentadas pelo Reino Unido para desbloquear o impasse das negociações da saída do Reino Unido do bloco comunitário, agendada para 31 de outubro.

"Michel Barnier encontrou-se hoje com Steve Barclay em Bruxelas para analisar o ponto da situação das negociações do `Brexit`, tanto no que diz respeito ao mecanismo de salvaguarda para evitar uma fronteira rígida na ilha da Irlanda, como à Declaração Política da relação futura. Ambos concordaram que as discussões técnicas devem prosseguir", informou a Comissão Europeia num comunicado divulgado após a conclusão da reunião.

O encontro entre Barnier e Barclay aconteceu horas depois de o Governo britânico ter enviado à União Europeia "documentos técnicos confidenciais que refletem as ideias que o Reino Unido tem avançado" para rever o Acordo de Saída rejeitado pelo parlamento britânico.

Os documentos que estão a ser analisados pela equipa negocial da UE tratam-se, de acordo com o Governo de Boris Johnson, de "non-papers", o que significa que são documentos oficiosos, que se destinam a ser discutidos e não constituem propostas formais.