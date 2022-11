Negociações de paz entre Arménia e Azerbaijão recomeçam após novos confrontos

Os ministros dos Negócios Estrangeiros dos dois países do Cáucaso foram recebidos pelo secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken.

"Os Estados Unidos estão comprometidos com as negociações de paz entre a Arménia e o Azerbaijão", disse Blinken antes da reunião. "O diálogo direto é a melhor maneira de alcançar uma paz duradoura e estamos felizes em apoiar isso", disse, saudando a "coragem" dos dois países.

Um dirigente governamental dos EUA disse à agência France-Presse que não foram propriamente "negociações" de paz, mas sim uma oportunidade para os dois lados se encontrarem e conversarem.

Durante a noite de domingo para segunda-feira, "unidades das forças armadas do Azerbaijão abriram fogo (...) contra posições arménias localizadas no setor leste da fronteira", disse o Ministério da Defesa da Arménia num comunicado, referindo que não houve vítimas.

Pelo seu lado, o Ministério da Defesa do Azerbaijão acusou as forças arménias de terem disparado "com armas ligeiras de diferentes calibres" contra as posições do Azerbaijão, mas não relataram perdas ou mortes.

O Kremlin, que tradicionalmente desempenha o papel de árbitro nesta região, pediu a Erevan e Baku que "se abstenham de qualquer ação que possa levar a uma escalada de tensões".

Há apenas uma semana, o primeiro-ministro arménio, Nikol Pashinian, e o Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, prometeram "não usar a força" durante uma cimeira na Rússia com o presidente russo, Vladimir Putin.

Os responsáveis da União Europeia (UE) reuniram-se em várias ocasiões com Pashinian e Aliev em Bruxelas e os Estados Unidos já haviam convidado os ministros dos Negócios Estrangeiros da Arménia e do Azerbaijão em setembro para negociações de paz.

Os confrontos ocorrem regularmente na fronteira entre a Arménia e o Azerbaijão.

Em setembro, os combates entre os dois países deixaram 286 mortos nos dois lados e fez crescer o temor de uma guerra em larga escala.