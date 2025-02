As conversações começam esta semana na Arábia Saudita com delegações da Rússia e da Ucrânia e com a intermediação dos Estados Unidos.



A Europa fica de fora da mesa negocial. Volodymyr Zelensky voltou a dizer não cede território, nem mesmo a Crimeia.



Vários líderes europeus e o secretário geral da NATO reúnem-se esta segunda feira em Paris para discutir o processo de paz para a Ucrânia e a Segurança na Europa.