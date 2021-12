Negociações de paz incertas. Talibãs do Paquistão abandonam cessar-fogo

O grupo armado afirma que o acordo inicial garantia a libertação de 102 prisioneiros dos talibãs paquistaneses ou Tehreek-e-Taliban (TTP) detidos pelo Governo do Paquistão, o que não foi cumprido. Os presos deveriam "ser libertados via o Emirado Islâmico no dia 1 de novembro".





Islamabad ter-se-á comprometido criar uma comissão de dez membros, com representação de ambos os lados, para facilitar o diálogo, segundo os fundamentalistas paquistaneses.







De entre os seis pontos que terão sido discutidos, os TTP consideraram que as forças de segurança do Paquistão violaram o cessar-fogo porque conduziram ataques e detenções contra combatentes dos talibãs paquistanenes, nas áreas de Lakki Marwat, Swat, Bajaur, Dir e Swabi.







Um mês após o primeiro-ministro Imran Khan confirmar que as negociações de paz entre as duas partes estavam encaminhadas, os militantes do grupo armado declararam, na quinta feira, em comunicado, que nas condições atuais "não é possível manter o cessar-fogo".







As tréguas "terminam hoje", disse o porta-voz dos talibãs paquistaneses, Mohamed Khurasani.







"Agora, deixem o povo paquistanês decidir se é o TTP ou o exército e as instituições do Paquistão que não estão a cumprir os acordos", dizem no documento.



#TTP declares end to ceasefire!

The banned Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP) has declined to extend the month-long ceasefire with the #government, accusing it of failing to honour the decisions reached earlier.



The announcement has put the nascent peace efforts into the doldrums. pic.twitter.com/CgVGzCnMYV — Khurram Zubair (@khurramm_zubair) December 10, 2021 As negociações

Os TTP lutam contra o Governo do Paquistão desde 2007 e já realizaram dezenas de ataques contra civis e forças de segurança em todo o país.

Os TTP lutam contra o Governo do Paquistão desde 2007 e já realizaram dezenas de ataques contra civis e forças de segurança em todo o país.

"A soberania do Estado, a segurança nacional, a paz em áreas relevantes e a estabilidade social e económica serão consideradas durante as negociações", afirmou o ministro da Informação, Fawad Chaudhry, a 8 de novembro, de acordo com a emissora estatal de televisão Pakistan Television.





O cessar-fogo entrou em vigor a 9 de novembro. E as negociações foram apoiadas pelos talibãs afegãos.







O TTP e os talibãs do Afeganistão são aliados, mas mantêm operações e estruturas de comando separadas. Depois da queda do Governo de Cabul apoiado pelo Ocidente e a tomada do poder pelos talibãs afegãos, em agosto, deu um novo impulso às negociações em solo paquistanês.Os especialistas na política da região mostram-se céticos perante este recuo das negociações de paz.





Amir Rana, analista de segurança e diretor do Instituto de Estudos para a Paz do Paquistão (PIPS), com sede em Islamabad relembra o histórico de insucessos.

, observou Rana, citado na AlJazeera.

Entre os muitos atentados suicidas contra políticos e civis cometidos pelo grupo armado TTP está a agressão em 2012, a Malala Yousafzai. A ativista paquistanesa tinha cerca de 14 anos e defendia a escolaridade para as meninas, quando foi atingida com três tiros. Sobreviveu ao ataque, foi laureada com o Nobel da Paz e atualmente vive no Reino Unido.





Em 2014, uma escola militar em Peshawar, perto da fronteira com o Afeganistão, foi alvo de um