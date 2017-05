Negociações do Brexit podem tornar-se impossíveis, diz Donald Tusk

Inês Geraldo - RTP 04 Mai, 2017, 17:56 | Mundo

Depois de uma quarta-feira atribulada, em que Theresa May acusou a União Europeia de estar a tentar interferir nas eleições que vão ter lugar no próximo mês no Reino Unido, foi a vez de Donald Tusk entrar em cena e afirmar que as negociações entre os dois lados poderão tornar-se ainda mais complicadas e, eventualmente, impossíveis nos próximos tempos.



“Estas negociações [do Brexit] já são, por si só, complicadas. Se começarmos a discutir ainda antes de as negociações terem início, então as mesmas serão impossíveis”, disse o presidente do Conselho Europeu após reunião com a primeira-ministra norueguesa, Erna Solberg.







#Brexit talks difficult enough. If emotions get out of hand, they'll become impossible. Discretion, moderation & mutual respect needed. — Donald Tusk (@eucopresident) May 4, 2017





“Há muita coisa em jogo para deixar que as emoções levem a melhor. Em jogo estão as vidas e interesses de milhões de pessoas que se encontram dos dois lados do canal”.



Conversações cada vez mais duras

As declarações do presidente do Conselho Europeu vêm no seguimento das acusações de Theresa May que afirmou que Bruxelas está a tentar interferir nas eleições britânicas que vão acontecer a 8 de junho no Reino Unido.



A primeira-ministra britânica explicou que as conversações com a União Europeia estão a tornar-se cada vez mais duras, especialmente pela fatura que o Reino Unido terá de pagar pela saída da União Europeia.



No último domingo, a imprensa alemã avançou com a notícia de um jantar entre May e Jean-Claude Juncker que foi apelidado de “desastroso”, com o presidente da Comissão Europeia a sair convencido de que a líder britânica não está preparada para futuras conversações sobre o Brexit e que o processo nunca poderá ter sucesso.