Negociações do Brexit "sem progressos" para passar à segunda fase

Na abertura de um debate no Parlamento Europeu sobre o Brexit e antes da assembleia votar um projeto de resolução a pedir ao Conselho Europeu que "atrase a sua avaliação para saber se foram feitos progressos suficientes", ambos os responsáveis explicaram porque é ainda impossível passar à segunda fase ao fim de seis meses e de quatro rondas de negociações com o Reino Unido.



Em discórdia estão os direitos de três milhões de cidadãos europeus instalados no Reino Unido e o papel do Tribunal de Justiça da UE, a questão da Irlanda e da província britânica da Irlanda do Norte, sobretudo quanto à sua fronteira comum que terá de ser restabelecida, e aquilo que o Reino Unido terá de pagar à União Europeia pela suas obrigações financeiras, que Bruxelas avalia entre 60 e 10 mil milhões de euros, um valor rejeitado por Londres.



Jean-Claude Juncker reconheceu que foram realizados "bons progressos a nível dos direitos dos cidadãos", mas ressalvou que "o indispensável papel do Tribunal de Justiça da UE para garantir esses direitos ainda tem que ser acordado".



O desacordo sobre a compensação financeira está ser o grande obstáculo nas negociações.



"Estou satisfeito por a primeira-ministra May e a sua equipa terem reconhecido que o Reino Unido tem obrigações financeiras que deve respeitar. Contudo, o diabo está como sempre nos detalhes, e os contribuintes da UE 27 não devem pagar pela decisão britânica", advertiu o presidente da Comissão Europeia.



Michel Barnier, foi igualmente conclusivo e sublinhou que permanecem "divergências sérias, em particular sobre o acordo financeiro".



"Sobre essa questão, as coisas são simples: não aceitamos pagar a 27 o que foi decidido a 28, é tão simples quanto isso. Os cidadãos não têm que pagar a consequência de uma decisão que não tomaram. Nem mais, nem menos do que isso", declarou, muito aplaudido pela assembleia.



Entre 9 e 12 de outubro está programada uma nova ronda de negociações em Bruxelas. E entre 19 e 20 de outubro haverá um Conselho Europeu sobre o progresso conseguido. Salvo algum "grande avanço" entretanto, as negociações irão marcar passo.



"Devemos primeiro por-nos de acordo sobre os termos do divórcio e depois veremos se podemos reencontrar-nos, com um pouco de ternura", aconselhou Juncker.