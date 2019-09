Negociações EUA-Irão. Trump e Rouhani apresentam versões contraditórias

Andreia Martins - RTP27 Set, 2019, 19:08 | Mundo

A declaração surge esta sexta-feira no regresso do responsável iraniano a Teerão, depois de ter participado nos últimos dias na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque. Hassan Rouhani garante que os Estados Unidos deixaram essa hipótese em cima da mesa com conhecimento de três países europeus.





“A chanceler alemã, o primeiro-ministro britânico e o presidente francês estivam lá. Todos insistiram para que o encontro acontecesse [entre o grupo 5+1, incluindo América e os Estados Unidos]. Eles garantiram que a América levantaria as sanções. (…) Outra questão em discussão foi sobre que sanções seriam levantadas. Os norte-americanos tinham declarado claramente que suspenderiam todas as sanções”, afirmou Rouhani numa declaração à televisão iraniana.











No entanto, o líder iraniano considerou que a proposta surgiu num contexto “inaceitável” de sanções e numa “atmosfera tóxica de pressão máxima” por parte dos Estados Unidos.





Ao início da tarde de sexta-feira Donald Trump veio desmentir a versão apresentada por Hassan Rouhani.





“O Irão queria a suspensão das sanções que lhes estão impostas como condição para nos encontrarmos, claro que eu disse: NÃO!”, garantiu o Presidente norte-americano no Twitter.







Irão “aceita inspeções internacionais”





Também em declarações à televisão iraniana, Hassan Rouhani garantiu que o regime iraniano não está a tentar desenvolver armas nucleares. Prova disso é o facto de o país aceitar inspeções internacionais, reitera.





“Houve quem tenha dito que nós, iranianos, por termos centrifugadoras modernas, isso quer dizer que estamos a tentar ter armas nucleares. Quem quer ter armas nucleares limita as inspeções internacionais, e nós não temos inspeções limitadas”, defendeu Rouhani.





Nos termos do Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), assinado em 2015 pelo Irão, EUA, França, Reino Unido, Alemanha, China e Rússia (o grupo 5+1), Teerão aceitou reduzir as suas capacidades e stock de energia nuclear para fins civis bem como as inspeções regulares por parte da Agência Internacional de Energia Atómica.







Em troca, foram levantadas várias sanções económicas, entretanto restituídas pelos Estados Unidos.







Desde maio de 2019 que o Irão aumentou os níveis de urânio enriquecido bem como o stock do mesmo, desrespeitando o acordo sobre o programa nuclear assinado em 2015 por várias potências internacionais, entendimento esse de que Donald Trump se retirou de forma unilateral, em maio de 2018. O Irão tem reduzido os seus compromissos firmados no acordo de 2015 em retaliação pela retirada dos EUA e a reimposição das sanções. No entanto, os restantes países continuam a subscrever o documento (os cinco membros do Conselho de Segurança e a Alemanha).





Esta quinta-feira, a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), entidade responsável por supervisionar as instalações nucleares iranianas, anunciou que o Irão tinha comunicado à instituição o início do enriquecimento de urânio com centrifugadoras mais avançadas e que planeia instalar mais desses equipamentos que estavam interditados ao regime iraniano no âmbito do acordo de 2015.





No passado, o Irão negou em várias ocasiões a intenção de fabricar armas nucleares e garantiu que as atividades nas instalações atómicas iranianas servem apenas fins civis.







No entanto, os Estados Unidos e a comunidade internacional acreditam que o país já teve um programa de armas nucleares no passado e temem essa possibildiade, tendo iniciado uma série de sanções multilaterais desde 2006. O acordo de 2015 servia, precisamente, o propósito de impedir tais avanços à República Islâmica oferecendo, em troca, o levantamento das sanções.







Com a saída unilateral dos EUA deste acordo, em maio de 2018, várias sanções foram repostas ou mesmo agravadas. A administração Trump, crítica do entendimento assinado nos últimos anos da Presidência de Barack Obama, prometeu ainda sancionar qualquer país ou empresa, incluindo aliados, que optasse por manter negócios com Teerão.







Um ano depois, em maio de 2019, o Irão anunciou que iria entrar em incumprimento do termos do acordo nuclear, tendo em conta o fim das vantagens económicas e financeiras que este trazia, e exigiu aos restantes países, nomeadamente aos países europeus, que encontrassem uma solução para colmatar e comprensar o Irão após a retirada dos Estados Unidos.



Rouhani acrescentou ainda que as nações europeias sugeriram que essa proposta norte-americana fosse “colocada por escrito”.