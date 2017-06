Negociações para o Brexit começam a 19 de junho

RTP 15 Jun, 2017, 17:25 / atualizado em 15 Jun, 2017, 17:38 | Mundo

Os responsáveis britânicos e da União Europeia confirmaram esta quinta-feira que as negociações oficiais vão começar na data prevista, no dia 19 de junho.



"David Davis, ministro britânico responsável pela saída da União Europeia e Michel Barnier, principal negociador da Comissão Europeia, concordaram hoje (quinta-feira) que irão lançar as negociações na segunda-feira, dia 19 de junho", informaram o Governo britânico e a Comissão Europeia num comunicado conjunto.



A confirmação surge depois das eleições legislativas antecipadas, que tiveram lugar do Reino Unido a 8 de junho. Nesse escrutínio, o Partido Conservador, liderado pela primeira-ministra Theresa May, perdeu a maioria absoluta que detinha no Parlamento britânico.



As dúvidas quanto à formação de Governo chegaram a colocar em causa o calendário previsto para o Brexit, uma vez que a líder conservadora ainda está em negociações para conseguir formar uma maioria que sustente o Governo.



Segundo o calendário oficial previsto por Londres e Bruxelas, o Reino Unido deverá concluir o processo do Brexit em março de 2019, dois anos após a ativação do artigo 50º do Tratado de Lisboa, a 29 de março.