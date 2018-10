Negociações sobre o Brexit podem ser ampliadas

A existir uma possível extensão de um ano, as negociações poderão ter como moeda de troca a negociação da fronteira na Irlanda do Norte. Uma questão que a primeira-ministra britânica, Theresa May, não pretende envolver.



Um processo que nem todos estão otimistas visto que o presidente do Conselho Europeu admite mesmo a hipótese de não se chegar a um entendimento.



É o tema que vai marcar a cimeira de hoje dos chefes de Estado e de Governo em Bruxelas com as instituições a admitir que é preciso intensificar os preparativos para um divórcio sem mútuo acordo.