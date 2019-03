Negociador da EU diz que a solução está apenas em Londres

Vincent Kessler - Reuters

Uma posição que deixa Theresa May sem saída. Ontem a proposta negociada com a UE foi a votos, chumbou e May já reconheceu a derrota. Anunciou uma nova votação para esta quarta-feira, desta vez com o parlamento britânico a decidir se quer ou não uma saída descontrolada.



O líder trabalhista Jeremy Corbyn entende que o tempo de Theresa May como primeira-ministra chegou ao fim, e quer eleições no Reino Unido.





Caso o parlamento rejeite uma saída sem acordo, amanhã, quinta-feira, os deputados vão votar a possibilidade de pedir a Bruxelas um adiamento do Brexit.De recordar que a saída automática está marcada para o dia 29 deste mês.