Negociador da UE quer acordo "com Reino Unido, não contra o Reino Unido"

Lusa 17 Mai, 2017, 10:54 | Mundo

Dirigindo-se aos eurodeputados durante um debate sobre o Conselho Europeu de 29 de abril passado, no qual os chefes de Estado e de Governo da UE a 27 adotaram as grandes orientações para as negociações com Londres sobre a saída do Reino Unido do bloco europeu, Barnier reiterou que a União não pretende de forma alguma "punir" o Reino Unido, mas simplesmente acautelar os interesses dos cidadãos europeus.

Lembrando que "foi o Reino Unido que decidiu abandonar a UE, não o contrário, e essa decisão tem consequências", o negociador-chefe da União para as negociações com Londres voltou a defender a "negociação por etapas", sublinhando que primeiro há que fazer "progressos suficientes" nas discussões sobre de que modo se concretizará a "saída ordenada" do Reino Unido, antes de serem discutidas as relações futuras entre as partes.

"Devemos construir desde o início das negociações as bases de uma confiança durável, de que necessitamos para debater a futura relação com o Reino Unido", sustentou, fazendo votos para que, do lado de Londres, os esforços também sejam no sentido de alcançar "um acordo com a União Europeia, e não contra a União Europeia".

Relativamente ao respeito pelos compromissos financeiros assumidos pelo Reino Unido no quadro da União, uma das exigências de Bruxelas para as negociações que deverão arrancar em junho, sublinhou que não se trata de "uma punição" ou de "uma fatura de saída", mas tão só de acautelar que os compromissos são honrados, até porque os fundos comunitários têm impacto direto na vida dos cidadãos.

Apontando que o Conselho (Estados-membros) vai autorizar na próxima segunda-feira a abertura das negociações do `Brexit`, designará a Comissão como negociador da UE e adotará as diretrizes de negociação, Barnier disse que o seu desejo é "começar esta negociação o mais cedo possível, imediatamente depois das eleições" agendadas pela primeira-ministra britânica, Theresa May, para 08 de junho.

No início do debate de hoje no hemiciclo de Estrasburgo, também o presidente do Conselho Europeu reiterou "a necessidade de abordar as negociações por fases", sublinhando que "não haverá discussão sobre futuras relações antes de ter sido feito progresso suficiente sobre as condições de saída" e designadamente sobre "a situação de mais de quatro milhões de pessoas cujas vidas vão ser diretamente afetadas pelo `Brexit`, em ambos os lados".