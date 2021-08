Nem calor nem fogo afastam turistas de Roma

Itália e Grécia continuam a combater grandes incêndios no dia em que se prevê que a onda de calor possa atingir o pico. 15 cidades italianas estão em alerta vermelho por causa do calor. Mas nem as altas temperaturas ou a ameaça do fogo afastam os turistas das ruas de Roma.