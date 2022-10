"Nem sempre" tem sido garantida imagem de independência nos tribunais de Macau

Jorge Neto Valente ressalvou que "nos casos comerciais, económicos e civis as pessoas acreditam que funciona com imparcialidade e independência", em declarações aos jornalistas à margem da sessão solene de abertura do ano judiciário.

"Mas não podemos ignorar que a justiça que é feita no tribunal administrativo, e em certos processos penais, nem sempre passa para fora a imagem de imparcialidade, sobretudo quando o estado e autoridades estão envolvidos nos processos", salientou.

Ou seja, concluiu: "As pessoas podem ficar convencidas e afirmar a independência e a imparcialidade, mas, como eu disse, não chega afirmarmos os desejos para que estes se tornem realidade".

Antes no discurso proferido durante a sessão solene, o presidente da AAM afirmou que "quem se satisfaz com o que está feito, não progride".

"Precisamos de quadros qualificados, de gente com talento e coragem, que discuta, que critique, que aponte soluções, e não se limite a aplaudir o que está feito e a impor a sua opinião, silenciando as vozes discordantes e desprezando as ideias alheias", acrescentou.

No mesmo discurso já tinha apontado que a crise económica e a falta de apoios governamentais aos advogados afetaram a classe profissional em Macau. "Não admira, por isso, que o número de advogados tenha diminuído, no último ano, cerca de 10%", constatou.

Questionado mais tarde pelos jornalistas sobre a nova lei da segurança nacional que está a ser preparada pelas autoridades, Neto Valente disse que não via necessidade de se mexer na anterior, aprovada em 2009, mas que também não o impressiona ou incomoda este ímpeto legislativo.

Até porque, justificou, "a China tem estado a ser provocada pelos Estados Unidos e por alguns outros Estados que são aliados e se envolvem nas orientações da política americana", com "provocações à China a pretexto de tudo e nada (..) e por isso é natural que a China se queira defender de interferências e infiltrações".

Ainda assim, o líder dos advogados em Macau lembrou que o que está neste momento em cima da mesa são "princípios da segurança nacional", mas que "ainda não há um articulado sobre isso" e "pelo qual importa esperar".

"Agora, se no articulado vierem conceitos abertos que permitam interpretações para todos os lados é que não será o melhor caminho", concluiu.

Por outro lado, destacou, "não é só o texto da lei que é importante, mas é importante a maneira como é aplicada".