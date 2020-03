Nem um centímetro de distanciamento nos `semicoletivos` moçambicanos

Os `semicoletivos` - veículos ligeiros de passageiros apinhados de gente - são o transporte privilegiado para circular pelas capitais provinciais, todos os dias.

"O número é um pouco complicado", disse à Lusa Mendes Miquitaio, um transportador local, defendendo que a sobrelotação é um mal necessário para suportar as despesas de operação.

O transportador reconhece que a medida de desinfetar as mãos nos terminais é ineficaz, sobretudo para os carros que levam mais passageiros e sugere que, o ideal, era as autoridades pulverizarem as viaturas.

Baldes de plástico com torneiras improvisadas foram distribuídos pelas autoridades pelos terminais rodoviários das rotas urbanas, interdistritais e interprovinciais, mas por vezes não têm água, nem cloro.

"Há passageiros que se recusam a lavar as mãos, dizendo que têm os seus próprios desinfetantes", conta Farai Francisco, um angariador de passageiros.

"Nós obrigamo-los a descer do carro e só sobem depois de lavar as mãos" acrescentou.

Auria Páscoa fica espantada quando repara que viaja com outras 19 pessoas numa carrinha com lotação recomendada de 15.

Não haverá sequer um centímetro de distância, quanto mais um metro de distanciamento social recomendado pelas autoridades de saúde para prevenir a transmissão do novo coronavírus.

"Sinto-me mal, mas não há como [fazer de outra forma], porque preciso de viajar", diz à Lusa, visivelmente desconfortável, já dentro do `semicoletivo`, encostada a outros quatro passageiros.

Aida da Conceição, outra passageira, diz que as condições são "das piores".

"Mandam-nos lavar as mãos, mas depois temos de seguir em bancos estragados", num espaço em que "os vidros não abrem".

Segundo refere, estas condições mostram como "o país não está preparado para enfrentar a doença".

Moçambique tem oito casos registados da covid-19, seis importados e dois por transmissão local, sem mortes.

