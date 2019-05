Partilhar o artigo Nenhum país consegue enfrentar sozinho as alterações climáticas, diz comissário europeu Imprimir o artigo Nenhum país consegue enfrentar sozinho as alterações climáticas, diz comissário europeu Enviar por email o artigo Nenhum país consegue enfrentar sozinho as alterações climáticas, diz comissário europeu Aumentar a fonte do artigo Nenhum país consegue enfrentar sozinho as alterações climáticas, diz comissário europeu Diminuir a fonte do artigo Nenhum país consegue enfrentar sozinho as alterações climáticas, diz comissário europeu Ouvir o artigo Nenhum país consegue enfrentar sozinho as alterações climáticas, diz comissário europeu

Tópicos:

Adaptação às,