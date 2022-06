Nenhuma violação dos direitos humanos deve ficar impune, defende Michelle Bachelet

Tanto Bachelet como o secretário-geral da ONU, António Guterres, também presente na cerimónia, sublinharam que o trabalho do Conselho de Direitos Humanos é, por isso, "mais urgente que nunca".

Num mundo em "crise profunda" devido aos conflitos e ao retrocesso nas liberdades fundamentais, a Alta-Comissária destacou a importância deste fórum que se realiza durante quatro semanas, três vezes por ano, como um lugar de debate "aberto e transparente", onde são abordados todos os assuntos relacionados com direitos humanos, sem exceções.

"Pela sua própria natureza, os direitos humanos são universais, e nenhuma violação deve ficar impune, deve ser dada a mesma importância a todas as questões", sublinhou Bachelet, referindo-se a questões como a igualdade de género, as repercussões das novas tecnologias para as liberdades ou a luta contra a corrupção.

Por seu lado, Guterres insistiu na importância de "estreitar laços" entre os departamentos das Nações Unidas em Genebra e Nova Iorque para "criar sinergias" que permitam colocar os direitos humanos no centro dos problemas mais prementes da atualidade.

O Conselho de Direitos Humanos da ONU foi criado em março de 2006 como um órgão intergovernamental do Sistema das Nações Unidas e é composto por 47 Estados membros (eleitos por períodos de três anos) responsáveis por promover e proteger os direitos humanos no mundo.

Além das suas três sessões anuais, nas quais é feito um acompanhamento das principais crises de direitos humanos do momento, o organismo tem a faculdade de convocar reuniões urgentes para dar resposta a situações de emergência.