Neo-nazi americano aplaude lei israelita do Estado-nação

A 19 de julho, Israel anunciou uma nova e controversa legislação que decreta que apenas os judeus têm direito à autodeterminação no país. O nacionalista americano Richard Spencer, não escondeu a sua opinião e partilhou no Twitter o seu apoio à lei.



“Tenho uma grande admiração pela lei Estado-nação de Israel. Os judeus estão mais uma vez na vanguarda, reconsiderando a política e a soberania para o futuro, mostrando um caminho para os europeus”, escreve Spencer.





I have great admiration for Israel's nation-state law. Jews are, once again, at the vanguard, rethinking politics and sovereignty for the future, showing a path forward for Europeans.

Democracy is rule by the people; it has nothing to do with the technicalities of the form of government (parliamentarian, dictatorship, etc.) or a state's immigration policy.



The nation-state law is the most democratic of laws. There is no "balancing" that needs to take place.