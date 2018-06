Neozelandês baleado ao tentar atacar jovem que conheceu online

O homem neozelandês tentou invadir a casa da menor, em Richmond, na Virgínia, armado com uma faca, gás pimenta e fita adesiva, informa James Agnew, o xerife da polícia de Goochland.

Depois de partir a porta de vidro da casa e enquanto estendia a mão para destrancá-la, a mãe da jovem disparou uma arma, atingindo-o no pescoço. Skinner sobreviveu.



A adolescente conheceu o homem no Discord, uma plataforma desenhada para utilizadores de videojogos. Depois de vários meses, a adolescente parou de responder ao homem, mas Skinner continuou a tentar manter contato.



Após deixarem de falar online, Skinner embarcou numa viagem para chegar a casa da menor, voando de Auckland para Los Angeles e depois para Washington. Depois dos três voos, apanhou um autocarro para Richmond.

O homem comprou a faca e fita adesiva numa loja da multinacional Walmart. Armado e vestido de preto, dirigiu-se até à casa da menina.



Agnew disse que a mãe da adolescente não fazia ideia da comunicação entre o homem e a filha. O xerife referiu que a viagem indiciou um planeamento deliberado. "Isso não foi aleatório, não foi espontâneo. Isso foi algo muito planeado", salientou.



De acordo com o jornal Richmond Times-Dispatch, a mãe da menina estava em casa quando ouviu alguém bater à porta. Como não respondeu, Skinner foi até a porta dos fundos, onde avistou a mãe dentro da casa.



"Eu preciso de ajuda. Apanhei boleia durante 48 quilómetros", disse à mulher através da porta.

