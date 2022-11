Nervosismo entre bolsonaristas. Repórter da RTP à beira da agressão num bloqueio de estrada

O correspondente da RTP Pedro Sá Guerra foi rodeado por apoiantes do presidente Jair Bolsonaro frustrados com a derrota nas urnas para Lula da Silva. Muitos destes bolsonaristas que se mantêm nos bloqueios de estrada pedem a intervenção dos militares no sentido da manutenção de Bolsonaro no poder.