Neta de Biden casou-se hoje em cerimónia realizada na Casa Branca

A noiva, que usava um vestido de mangas compridas e gola alta com cauda e véu, e o noivo disseram "sim" ao matrimónio durante uma cerimónia no final da manhã sob o sol forte, mas com temperaturas abaixo de 4,4 graus celsius. Os convidados, sentados em cadeiras brancas dobráveis, usaram casacos e cachecóis.

Tratou-se do primeiro casamento na Casa Branca com a neta de um Presidente como noiva, e o primeiro no Relvado Sul.

Os festejos na Casa Branca deverão prolongar-se até domingo, dia em que Joe Biden completa 80 anos e em que os seus familiares terão à sua espera um `brunch` (refeição que junta o pequeno-almoço e o almoço) oferecido pela primeira-dama, Jill.

Joe Biden, que está a meio do primeiro mandato presidencial, que termina em 2024, é o mais idoso dos Presidentes dos Estados Unidos.