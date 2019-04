Netanyahu a caminho de um histórico quinto mandato no Governo de Israel

RTP10 Abr, 2019, 11:07 | Mundo

São 35 lugares no Parlamento para cada um dos partidos, o Likud e o principal rival, a Aliança Azul e Branca. No entanto, os media israelitas adiantam que, dos 120 lugares no parlamento, uma coligação de direita com Netanyahu à cabeça consegue 65 lugares, mais dez do que uma coligação de centro-esquerda.





Resultados que podem significar a manutenção de Netanyahu no poder, um quinto mandato que o tornaria, no final do ano, o primeiro-ministro há mais tempo no poder, ultrapassando o pai fundador de Israel David Ben-Gurion. Netanyahu está já há dez anos consecutivos no poder.







Horas antes de a contagem tornar mais claros os resultados, tanto Netanyahu como Gantz declararam vitória perante os seus apoiantes.







Netanyahu falou de uma noite de “tremenda vitória” na sede do Likud, anunciando que já tinha encetado negociações com os partidos de direita para a indicação ao presidente de que seria Netanyahu a formar o próximo Governo.







Gantz fez idêntico discurso de vitória. “Em eleições há vencidos. Em eleições, há vencedores. E nós somos aqueles que ganhámos”, garantiu.







Nunca nenhum partido ganhou sozinho a maioria no Parlamento israelita, e houve sempre uma coligação a governar.







A contagem final só deverá estar concluída no final desta quarta-feira. O novo Governo israelita apenas deverá entrar em funções dentro de várias semanas, após um período de consultas e de procedimentos.



“Estou muito sensibilizado que o povo de Israel me tenha dado o seu voto de confiança pela quinta vez, e um ainda maior voto de confiança do que nas anteriores eleições”, reforçou.Netanyahu enfrenta acusações de corrupção, mas os resultados provisórios destas eleições apontam para um crescimento eleitoral, ganhando quatro lugares comparando com a atual coligação governamental.No dia 17 de abril, a comissão eleitoral deverá publicar os resultados preliminares após a contagem da maioria de votos.