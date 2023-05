Netanyahu ameaça retaliar contra "quem nos tente magoar"

Entre a vítimas estão três destacados dirigentes da Jihad Islâmica.



O Governo de Israel encerrou todos os postos de ligação com a Faixa e pediu à população israelita que vive nas localidades próximas de Gaza, que permaneça em casa ou que fique perto de abrigos subterrâneos.



As baterias do sistema anti-míssil estão a ser acionadas como proteção contra uma provável retaliação palestiniana.



O primeiro-ministro de Israel promete uma resposta a quem magoar o país.