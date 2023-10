Netanyahu avisa Hezbollah para risco devastador de entrar em guerra

"Faremos com que se arrependam da segunda guerra do Líbano", afirmou Netanyahu, referindo-se ao conflito de 2006. "Atacaremos com um poder que não podem imaginar e que será devastador para o Estado do Líbano".



O líder isarelita insistiu que, em caso de uma frente de batalha com o Hezbollah, Israel "irá ripostar com uma força tal que não podem imaginar, ao ponto de ter consequências devastadoras tanto para o Hezbollah como para o país".



Aos militares israelitas, o primeiro-ministro israelita disse-lhes que estão perante "a batalha" das suas vidas. "É matar ou ser morto e vocês têm de os matar", afirmou o governante numa mensagem dirigida a todo o exército, no âmbito da guerra contra o Hamas.



Estas declarações surgem no dia seguinte ao anúncio do Hezbollah de que já tem militares na fronteira e que Israel pagará um preço alto sempre que iniciar uma ofensiva terrestre na Faixa de Gaza.



com Lusa