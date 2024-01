Netanyahu diz que ação do TIJ mostra que "não se aprendeu com Holocausto"

No Dia Internacional da Memória do Holocausto, que se celebra hoje, o líder israelita apareceu hoje com um exemplar do livro de Adolf Hitler "Mein Kampf", que terá sido encontrado pelo exército israelita na Faixa de Gaza, dizendo que é com estes livros que "os novos nazis" educam os seus filhos.

Para o chefe do Governo israelita, "a vontade" do TIJ de ouvir este caso "ridículo" mostra que "há muitas pessoas no mundo que não aprenderam nada com o Holocausto".

"Mas nós aprendemos (...). A principal lição do Holocausto é que só nós nos podemos defender. Ninguém o fará por nós", afirmou, citado pela agência de notícias Europa Press, acrescentando que Israel tem de ser "forte e determinado" e "ripostar".

"O Estado judaico nasceu das cinzas do Holocausto para garantir o poder de defesa do povo judeu. Ninguém nos vai tirar esse direito", sublinhou, defendendo que "não há guerra mais justa" do que a atual e "não há exército mais moral" do que as Forças de Defesa de Israel.

Na decisão divulgada sexta-feira, o TIJ anunciou que vai avançar com uma investigação às acusações de genocídio na Faixa de Gaza contra a população palestiniana perpetrado por Israel.

Paralelamente, o TIJ também decretou que Israel tem de acabar com os impedimentos à entrada de ajuda humanitária no enclave palestiniano --- que está cercado e a ser consecutivamente bombardeado desde o início de outubro --- e que as tropas israelitas têm de fazer tudo o que conseguirem para proteger a população palestiniana, apesar do conflito com o movimento islamista Hamas.

Sem obrigar a um cessar-fogo imediato, como pretendidiam os países queixosos, TIJ também decretou a punição do incitamento ao genocídio, uma crítica que tem sido feito a vários governantes israelitas.

O mais recente conflito entre Israel e o Hamas foi desencadeado pelo ataque sem precedentes do movimento islamita palestiniano em território israelita, matando cerca de 1.140 pessoas, na maioria civis, e fazendo mais de 200 reféns, segundo números oficiais de Telavive.

Em retaliação, Israel, que prometeu eliminar o movimento islamita palestiniano considerado terrorista pela União Europeia e Estados Unidos, lançou uma ofensiva em grande escala na Faixa de Gaza, onde, segundo as autoridades locais tuteladas pelo Hamas, já foram mortas mais de 26 mil pessoas -- na maioria mulheres, crianças e adolescentes.

O conflito provocou também cerca de 1,9 milhões de deslocados (cerca de 85% da população), segundo a ONU, mergulhando o enclave palestiniano sobrepovoado e pobre numa grave crise humanitária.

c/Lusa