Netanyahu felicita a selecção iraniana pelo empate com Portugal

27 Jun, 2018

Num vídeo publicado na sua conta de Twitter, na quarta-feira, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu felicita a seleção iraniana pela “coragem” mostrada em campo contra Portugal, comparando-a com a coragem que o povo iraniano tem mostrado em vários protestos durante a semana.

Enquanto segura uma bola e demonstra as sus habilidades futebolísticas, o primeiro-ministro israelita pergunta: “Conseguem imaginar como é difícil impedir que o Cristiano Ronaldo marque um golo?”. E pergunta também: "Vocês conseguiriam impedir o Ronaldo de marcar um golo?"







Could you stop Ronaldo from scoring a goal?! pic.twitter.com/2M4m4GRsIv — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 27 de junho de 2018



“Nesse dia, todos seremos vencedores”

Netanyahu afirma que já jogou futebol e responde à sua questão, dizendo que “é quase impossível”. E acrescenta: “Mas a equipa iraniana fez o impossível”.“Ao povo iraniano eu digo: Vocês mostraram coragem no campo de futebol e hoje mostraram a mesma coragem nas ruas do Irão”, afirma o primeiro-ministro ao fazer um paralelo entre o jogo defrontado com Portugal, que levou à eliminação do Irão do Mundial, e os protestos ocorridos.Desde segunda-feira, milhares de iranianos têm saído à rua em protestos contra o governo e as suas políticas económicas, gritando “Morte à Palestina”, “Não a Gaza, não ao Líbano” e “Deixem a Síria e pensem em nós”.Benjamin Netanyahu afirma que o Irão tem vários problemas, desde poluição atmosférica, escassez de água a milhões de dólares gastos no terrorismo.“Conseguem imaginar o que aconteceria se o governo iraniano, em vez de gastar o vosso dinheiro na Síria, no Iémen e noutras guerras desnecessárias no Médio Oriente, começasse a investir esse dinheiro a resolver os problemas do próprio país?”, questiona o primeiro-ministro iraniano.Benjamin Netanyahu diz que a solução para estes problemas é o povo iraniano. Acrescenta que foi em prol do povo que ofereceu apoio médico depois do sismo ocorrido no Irão em abril deste ano, e que criou associações que ensinam agricultores a economizar água.O primeiro-ministro israelita diz que acredita na paz com o povo iraniano e que nunca vai desistir de obtê-la. Admite que gostaria de assistir a um jogo que colocasse o Irão e Israel em confronto. “Nesse dia, todos seremos vencedores”, conclui.De acordo com o jornal The Times of Israel , em 2017 o povo iraniano realizou protestos económicos semelhantes que ocuparam 75 cidades e vilas. Foram os maiores protestos realizados no Irão desde as eleições presidências de 2009. Cerca de 25 pessoas foram mortas e quase cinco mil foram presas durante os protestos ocorridos em dezembro e janeiro.