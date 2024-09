Netanyahu garante que Israel vai continuar a atacar Hezbollah no Líbano

"Vamos continuar a atacar o Hezbollah. E digo ao povo libanês: a nossa guerra não é contra vocês, a nossa guerra é contra o Hezbollah", frisou Netanyahu, num vídeo divulgado pelo seu gabinete.

O ministro da Defesa, Yoav Gallant, fez observações semelhantes num discurso aos soldados: "Devemos continuar até atingirmos o nosso objetivo: garantir o regresso seguro dos residentes do norte de Israel às suas casas".

Gallant comparou ainda o Hezbollah no Líbano e o movimento islamista palestiniano Hamas na Faixa de Gaza.

"O Hezbollah não é o Hamas, existem semelhanças, mas também diferenças. O terreno é diferente, o inimigo é diferente, as ameaças e os desafios são diferentes", detalhou.

O ministro da Defesa acrescentou que o movimento libanês, apoiado pelo Irão, sofreu duros golpes durante a semana passada: "o Hezbollah de hoje não é o mesmo que conhecíamos há uma semana".

Nos últimos dias, o Exército israelita levou a cabo ataques em vários pontos do sul e leste do Líbano, e também na capital, Beirute, nos quais foram mortas cerca de 600 pessoas e mais de mil ficaram feridas. As autoridades israelitas garantiram ter eliminado vários comandantes do Hezbollah.

Esta nova fase do conflito, de aumento dramático de tensões entre Israel e o Hezbollah, foi desencadeada por dois dias de explosões simultâneas dos dispositivos de comunicação do grupo, primeiro `pagers`, depois `walkie-talkies` - a 17 e 18 de setembro -, ataques atribuídos a Israel que fizeram cerca de 40 mortos e de 3.000 feridos, de acordo com o mais recente balanço divulgado pelas autoridades libanesas.

Há mais de 11 meses que as forças israelitas e o Hezbollah estão envolvidos num intenso fogo cruzado ao longo da fronteira entre o Líbano e Israel, nos piores confrontos desde a guerra de 2006, que se intensificaram fortemente este verão, após um ataque da milícia pró-iraniana que matou 12 crianças nos Montes Golã, ocupados por Israel desde 1967.

As tensões na região do Médio Oriente aumentaram após o ataque de 07 de outubro de 2023 do movimento islamita palestiniano Hamas em território israelita, que fez 1.205 mortos, na maioria civis, e 251 reféns, e em retaliação ao qual o Exército israelita iniciou uma guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza que já fez pelo menos 41.467 mortos e 95.900 feridos, além de mais de 10.000 desaparecidos, segundo números do Ministério da Saúde local, que a ONU considera fidedignos.

A partir do Líbano, o Hezbollah juntou-se aos ataques contra Israel, em solidariedade com a população palestiniana, abrindo assim uma segunda frente de batalha para Israel, na sua fronteira norte, fazendo a comunidade internacional temer o alastramento do conflito a todo o Médio Oriente.