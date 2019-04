Netanyahu leva vantagem nas eleições legislativas de Israel

Lusa10 Abr, 2019, 06:28 / atualizado em 10 Abr, 2019, 06:28 | Mundo

Com cerca de 60 por cento (%) dos votos contados, o partido de Netanyahu, Likud, tem 27,59% dos votos, em comparação com 26,04% arrecadados pelo partido de Benny Gantz, Azul e Branco.



Segundo as projeções da rádio e da televisão pública de Israel, o partido de Netanyahu poderá ter cerca de 40 assentos dos 120 deputados do Parlamento (Knesset) e o seu principal opositor cerca de 35.



Durante um discurso nesta madrugada em Tel Aviv, o primeiro-ministro, perante os seus apoiantes, afirmou ter obtido "uma vitória incrível".



"A direita representada pelo partido Likoud alcançou uma clara vitória nas eleições”, afirmou Netanyahu, após o encerramento das urnas, às 22h00 (20h00 em Lisboa), prevendo que possa formar Governo de coligação.



A participação eleitoral nas eleições foi de 67,9%, quase quatro pontos percentuais a menos do que nas eleições legislativas de 2015, de acordo com o jornal digital Times de Israel.



O novo Governo israelita apenas deverá entrar em funções dentro de várias semanas, após um período de consultas e de procedimentos.



No dia 17 de abril, a comissão eleitoral deverá publicar os resultados preliminares após a contagem da maioria de votos.