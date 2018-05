Partilhar o artigo Netanyahu promete responder com força a morteiros disparados da Faixa de Gaza Imprimir o artigo Netanyahu promete responder com força a morteiros disparados da Faixa de Gaza Enviar por email o artigo Netanyahu promete responder com força a morteiros disparados da Faixa de Gaza Aumentar a fonte do artigo Netanyahu promete responder com força a morteiros disparados da Faixa de Gaza Diminuir a fonte do artigo Netanyahu promete responder com força a morteiros disparados da Faixa de Gaza Ouvir o artigo Netanyahu promete responder com força a morteiros disparados da Faixa de Gaza

Tópicos:

Jihad Islâmica Faixa Gaza,