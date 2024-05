Netanyahu responde aos EUA que lutará sozinho contra Hamas

"Digo aos líderes do mundo que nenhuma pressão, nenhuma decisão de qualquer fórum internacional impedirá Israel de se defender (...) Se Israel for forçado a permanecer sozinho, Israel permanecerá sozinho", disse Netanyahu, esta semana, por ocasião do Dia do Holocausto, num evento em Jerusalém.

"Inúmeras pessoas decentes em todo o mundo apoiam a nossa causa justa (...) Derrotaremos os nossos inimigos genocidas", disse o primeiro-ministro israelita no vídeo hoje divulgado nas suas redes sociais.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou nas últimas horas que deixaria de fornecer armas a Israel, perante a intensificação dos ataques em Rafah, na Faixa de Gaza.

Após este anúncio da Casa Branca, algumas autoridades israelitas, como o seu representante nas Nações Unidas, Gilad Erdan, manifestaram a sua deceção, considerando que o gesto "dá esperança" aos "inimigos de Israel".

Outros líderes israelitas, como o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir, endureceram o tom e chegaram ao ponto de ligar Biden ao Hamas, o que lhe valeu uma reprimenda do presidente de Israel, Isaac Herzog.

O Governo israelita deverá reunir-se ao longo do dia de hoje para abordar esta decisão de Biden, que há poucos dias sublinhou que os Estados Unidos permaneceriam sempre ao lado de Israel apesar das diferenças.