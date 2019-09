Netanyahu retirado à pressa do palco numa ação de campanha

RTP10 Set, 2019, 22:51 | Mundo

Em Ashdod, os guarda-costas do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, reagiram e retiraram-no à pressa do palco onde ele participava numa ação de campanha, nos últimos dias antes das eleições de 17 de setembro.



Esta será a segunda vez que Israel voltará às urnas em menos de seis meses, para eleger um novo Governo, e qualquer vislumbre de perigo para Israel pode prejudicar Netanyahu.



Os seus opositores políticos, com destaque para Benny Gantz, um antigo comandante das forças armadas israelitas e co-líder do Azul e Branco, maior partido rival do Likud de Netanyahu, aproveitaram rapidamente a ocasião para criticar a política de Defesa do primeiro-ministro.



"Grandes palavras foram substituídas por ação zero", reagiu Gantz, em comunicado, prometendo que, se vier a ser primeiro-ministro, não irá "tolerar nem um morteiro".



Os militares israelitas afirmaram que dois morteiros foram disparados a partir da Faixa de Gaza na direção de Ashdod, onde Netanyahu participava num evento de campanha, tendo outro tido como alvo o porto de Ashkelon, no sul.



Ataques com granadas de morteiro a partir de Gaza raramente fazem vitimas e Israel responde habitualmente com ataques aéreos contra posições do Hamas, o movimento islamita que controla a região, habitada por dois milhões de palestinianos.





Com os alarmes, o primeiro-ministro aconselhou a multidão aos microfones para "sair calmamente", antes de ser levado. A televisão Canal 13 afirmou depois que Netanyahu foi levado para lugar seguro e que se encontrava bem.







Não foram sinalizadas quaisquer explosões de morteiros na zona. Algum tempo depois, o primeiro-ministro pôde retomar o discurso.