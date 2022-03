Neutralizadas três tentativas para assassinar o presidente da Ucrânia

President Zelensky has survived at least three assassination attempts in the past week, The Times has learnt https://t.co/YVnDRCxytk — The Times (@thetimes) March 4, 2022

No sábado, uma tentativa de matar Volodymyr Zelensky nos arredores de Kiev falhou, com as autoridades ucranianas a confirmarem a "eliminação" de um grupo de assassinos chechenos.As mesmas fontes confirmaram ao jornal britânico que a informação que permitiu neutralizar o comando assassino proveio de agentes dos FSB que se opõem à invasão da Ucrânia.Também os mercenários contratados pelo Kremlin – o grupo Wagner - terão igualmente falhado e registado baixas. Segundo o, desconhecem a atividade dos chechenos e encontram-se há seis semanas em Kiev, a seguir 24 personalidades ucranianas de interesse para Moscovo.Fonte próxima do grupo declarou ser "estranho" e até alarmante o nível de precisão com que a equipa de segurança de Volodymyr Zelensky terá antecipado os seus movimentos.refere que, apesar das perdas sofridas, o grupo Wagner mantém mais de 400 operacionais em Kiev, um número considerado “suficiente” para completar "a missão".De acordo com o jornal, os mercenários estarão a ser muito pressionados por Moscovo para eliminar os 24 ucranianos da lista nos próximos dias e, desta forma, assegurar uma clara vitória."Basta um ter sorte e vamos todos para casa com um bónus", terá dito uma fonte próxima do grupo Wagner ao