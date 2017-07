Nevões no Chile causam um morto, dois feridos e milhares de casas sem luz

Lusa 16 Jul, 2017, 08:19 | Mundo

Santiago do Chile amanheceu coberta de um manto branco após um intenso temporal de neve que caiu durante a madrugada.

O governador da região metropolitana, Juan Pablo Gómez, informou que um trabalhador do hospital Sótero del Río, em Santiago, morreu depois de escorregar por causa da neve e bater com a cabeça.

Duas pessoas foram eletrocutadas no bairro de La Florida, com um cabo elétrico que se quebrou, mas não correm perigo de vida, indicaram as autoridades.

Praticamente todos os bairros da capital foram afetados pelo temporal, ainda que os nevões mais fortes se tenham verificado nas zonas da cidade mais próximas da cordilheira dos Andes.

Segundo o gabinete nacional de emergências, 316.200 casas foram afetadas por um corte no abastecimento de eletricidade na região metropolitana, que inclui a capital.

A direção meteorológica do Chile tinha alertado para a chegada de uma onda de frio polar no centro do país, que poderia provocar tempestades de neve.

As previsões indicam que não cairá mais neve na zona central do Chile, mas os termómetros vão continuar com temperaturas abaixo de zero.