New York Times coloca Microsoft e OpenAI em tribunal

O processo alega que milhões de artigos do New York Times foram usados sem consentimento para tornar o ChatGPT mais inteligente e que a plataforma agora compete com o meio de comunicação como fonte credível de notícias.



Alega também que a plataforma ChatGPT, quando questionada sobre certos temas, gera vários excertos de artigos do New York Times que não podem ser acedidos a não ser através de uma subscrição paga. De acordo com o processo, os leitores passam assim a aceder a conteúdos exclusivos sem terem de pagar.



Noutros casos é dado como exemplo o sistema de busca Bing, da Microsoft, que tem certas funcionalidades do ChatGPT, que vão buscar conteúdo ao New York Times sem que haja um link que remeta ou refira o texto de origem.



O jornal alega que esta situação resulta em perda de receitas para o New York Times. A Microsoft também é uma das acusadas. O processo foi colocado em tribunal esta quarta-feira em Manhattan num tribunal federal, já depois de o jornal americano ter tentado contactar a Microsoft e a OpenAI sem sucesso para resolver o problema de forma amigável.



Não é a primeira vez que a empresa que gere o ChatGPT está envolvida em polémicas. A inteligência artificial é vista como um perigo para muitos setores.



Ainda este ano, os autores George R. R. Martin e John Grisham processaram a plataforma por infringir os direitos de autor. Seguiu-se a comediante Sarah Silverman e os escritores Margaret Atwood e Philip Pullman, que pediram uma compensação monetária ao ChatGPT pelo uso indevido do seu trabalho.



Um grupo de especialistas informáticos também processou a OpenAI e Microsoft, acusando as duas empresas de terem utilizado código sem permissão para treinar um programa de inteligência artificial chamado Copilot.



Estes são alguns casos em que a inteligência artificial está envolvida judicialmente. Muitos criadores de conteúdo acusam que estas plataformas funcionam apenas através do treino utilizando trabalho de autor.