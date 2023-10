Nicarágua retira personalidade jurídica ao único partido político indígena

O CSE tomou a decisão dias após a detenção de Brooklyn Rivera, deputado à Assembleia Nacional (parlamento) e fundador do `Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka` (Yatama), e Nancy Elisabeth Henríquez James, presidente do partido, de acordo com o jornal nicaraguense Confidencial.

O Yatama (Filhos da Mãe Terra, na língua misquita) exigiu a libertação dos deputados e pediu à comunidade internacional que intercedesse pelas comunidades nativas.

O partido denunciou as detenções como parte de uma estratégia da Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN), no poder, para obter "vantagem nas próximas eleições regionais autónomas", previstas para 2024.

Yatama, um partido regional e antigo aliado dos sandinistas na Assembleia Nacional, também exigiu que as autoridades "ponham termo a todas as violações sistemáticas e à perseguição política dos líderes indígenas".

A ONU enquadra o encerramento indiscriminado de organizações no âmbito da escalada repressiva levada a cabo pelo Presidente do país, Daniel Ortega, na sequência dos protestos antigovernamentais de 2018.

O gabinete dos direitos humanos da ONU estima que, só em 2022, o regime de Manágua revogou o estatuto legal a mais de três mil organizações da sociedade civil e encerrado mais de 20 meios de comunicação social.