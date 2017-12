Nicolas Maduro cria petro, uma moeda virtual

Trata-se de uma moeda virtual que é apoiada nas reservas petrolíferas do país sul-americano, como nos conta o jornalista Joaquim Reis.



A par do petróleo - a Venezuela detém uma das maiores reservas petrolíferas do mundo -, a nova moeda virtual também terá como base as reservas de gás e os "stocks" de ouro e de diamantes do país, segundo precisou o chefe de Estado venezuelano.



Várias agências de "rating" já declararam que a Venezuela, bem como a companhia petrolífera estatal PDVSA, entrou em "default" (incumprimento de pagamentos da dívida).



Caracas acusa Washington de "perseguição financeira", uma vez que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs, em finais de agosto, sanções económicas à Venezuela.



A Venezuela atravessa uma profunda crise política, económica e social. Por exemplo, as importações diminuíram cerca de 80 por cento e a população está a enfrentar uma grave escassez de alimentos e de remédios.