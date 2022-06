Nicolás Maduro desloca-se à Turquia para se reunir com Erdogan

"O Presidente da República Bolivariana da Venezuela, Nicolás Maduro Moro, realizará a 07 e 08 de junho de 2022 uma visita oficial ao nosso país a convite do nosso Presidente, Recep Tayyip Erdogan", refere o comunicado, sem precisar se o encontro decorrerá na capital, Ancara, ou em Istambul.

"Nos encontros durante a visita, serão revistos todos os aspetos das relações bilaterais e avaliados os passos a dar para desenvolver a cooperação. Além disso, serão trocadas opiniões sobre assuntos regionais e globais da atualidade", acrescenta a nota de imprensa.

Maduro visitou a Turquia em julho de 2018, e, em dezembro do mesmo ano, Erdogan deslocou-se a Caracas.

A Turquia e a Venezuela mantêm boas relações, e o Governo de Erdogan tem defendido firmemente a legitimidade de Maduro à frente do Governo venezuelano, contra as pretensões do opositor Juan Guaidó.

Na quarta-feira, também se encontrará de visita a Ancara o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Serguei Lavrov, mas a Presidência turca não esclareceu se haverá um encontro russo-venezuelano.

A Assembleia Nacional da Venezuela autorizou a viagem ao exterior de Maduro, o que é habitual em ausências de mais de cinco dias, embora até agora não tenha sido divulgada a agenda da sua viagem.