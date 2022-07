Nicolás Maduro diz que novos casos de covid-19 estão a aumentar

"É preciso ter cuidado, o coronavírus não desapareceu. Embora a Venezuela tenha taxas muito baixas em relação ao mundo, está a começar a crescer. Há um mês estávamos abaixo de um caso por 100 mil (habitantes) e esta semana chegámos a cinco casos por cada 100 mil. Há um crescimento e já o estamos a sentir", disse.

Nicolás Maduro falava no Centro Internacional de Investimentos Produtivos, em Caracas, durante um ato sobre zonas económicas especiais venezuelanas, transmitido em direto pela televisão estatal venezuelana.

O governante explicou que o presidente do parlamento, Jorge Rodríguez, o governador do Estado de Carabobo, Rafael Lacava, e a vice-presidente Executiva da Venezuela, Delcy Rodríguez estão "convalescentes" porque "têm coronavírus".

"Todos temos de nos cuidar, mesmo que haja hoje melhores tratamentos para o coronavírus", frisou.

Em 16 de julho último a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, alertou a população que "a variante ómicron BA.5" do coronavírus estava em circulação no país e instou os venezuelanos a reforçar as medidas de segurança e a vacinação.

"Estamos num momento de crescimento de casos devido à circulação da variante de ómicron, BA.5, que está a aumentar os casos em todo o mundo e está a circular no nosso país (...). Aproveito para apelar a todos para se vacinarem, a partir dos dois anos de idade, ou para aplicarem um reforço. A vacina protege-nos, salva-nos", disse à televisão estatal, durante uma visita a um centro de saúde.

Na Venezuela estão oficialmente confirmados, até 19 de julho de 2022, 530.975 casos de covid-19. Há ainda 5.750 mortes associadas ao novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, em março de 2020.