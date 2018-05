Nicolás Maduro foi reeleito presidente da Venezuela

Mário Aleixo - RTP21 Mai, 2018, 06:00 / atualizado em 21 Mai, 2018, 06:00 | Mundo

O ato eleitoral foi pouco participado, apenas 46% dos eleitores votaram um número abaixo do de 2013 em que votaram quase o dobro dos eleitores.



Maduro é assim eleito para seis anos de mandato, Em segundo lugar, ficou o principal da oposição Henri Falcón 21% dos votos.



Pouco antes do anúncio do resultado das eleições, Falcón declarou que não reconheceria o processo eleitoral deste domingo e exigiu a convocação de novas eleições.



As presidenciais na Venezuela ficam marcadas por um dia de votação com horário ampliado, denúncias de fraude e tentativa de boicote da oposição, sob o olhar de 150 observadores internacionais.