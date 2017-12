Nicolás Maduro pede "mão dura imediata" contra quem reedite protestos

Lusa28 Dez, 2017, 21:25 | Mundo

"Nunca mais uma `guarimba` (protesto em zonas residenciais com bloqueios de ruas). (...) não podemos baixar a guarda. Quem pretender reeditar a `guarimba` deve saber que está obrigado a defender, agora com maior legitimidade, o direito à paz e à convivência, à tranquilidade, à circulação e à vida do povo venezuelano", disse.



Nicolás Maduro falava durante o ato de saudação às Forças Armadas Bolivarianas, neste final de ano, que teve lugar no Ministério da Defesa, em Caracas.



"Planos preventivos. Para quem ouse convocar uma `guarimba`, ação de justiça imediata, mão dura imediata", frisou.



Nicolás Maduro acrescentou ainda: "agora sim, vai ser bem aplicada a Lei Contra o Ódio" pelo procurador designado pela Assembleia Constituinte, Tarek William Saab, a quem o Presidente pediu para combater "os crimes do fascismo" que ocorreram em protestos opositores, em 2017, e durante os quais, segundo a imprensa local, pelo menos 120 pessoas foram assassinadas.



Nicolás Maduro felicitou os militares por terem "aguentado o acosso, a agressão e a infâmia" de um segmento da população e classificou os protestos como "quatro meses de acosso (abril a junho de 2017)".



"(...) 2018 será o ano da maior vitória, o ano de provar se somos ou não somos (...) devemos preparar-nos para os maiores sacrifícios pela nossa pátria, porque dos grandes sacrifícios surgem grandes vitórias", frisou Nicolás Maduro.



A 8 de novembro último a Assembleia Constituinte, composta na totalidade por apoiantes do regime, aprovou a Lei Constitucional Contra o Ódio, que estabelece prisão até 20 anos para quem promova o "ódio e a intolerância".



A lei prevê a anulação de concessões ou licenças de transmissão de rádio ou de canais de televisão que não acatem a nova legislação e que deixem de ser reconhecidos os partidos políticos que promovam o ódio, a guerra e a intolerância, inclusive se a falta for cometida por algum militante.



A lei prevê o bloqueio de portais que violem a legislação, responsabiliza as entidades jurídicas pelas redes sociais que administram e prevê multas entre 3% e 4% dos montantes totais do último exercício fiscal, aos proprietários de meios de comunicação que se neguem a publicar conteúdos que promovam "a diversidade, a tolerância e o respeito recíproco".