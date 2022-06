Nicolás Maduro visita Irão para reforçar cooperação bilateral

A visita acontece na sequência de um convite oficial do homólogo iraniano Seyyed Ebrahim Raisi, com quem "manterá conversações", referiu a Agência de Notícias da República Islâmica (IRNA).

Nicolás Maduro lidera uma delegação político-económica de alto nível e vai ser oficialmente recebido no complexo histórico de Saadabad, a norte de Teerão.

Além de um encontro com Seyyed Ebrahim Raisi, da agenda faz parte uma reunião das comissões mistas bilaterais da Venezuela e do Irão.

Os dois países mantêm relações diplomáticas desde a década de 1960, e os primeiros contactos começaram no âmbito da Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

As relações solidificaram-se durante o governo do ex-líder Hugo Chávez - que liderou a Venezuela entre 1999 e 2013 - em particular nas áreas económica, industrial e de produção energética.

A visita de Nicolás Maduro a Teerão tem lugar depois de, em maio último, o ministro do Petróleo iraniano, Yavad Ovi, ter visitado vários países da América Latina, entre eles a Venezuela e a Nicarágua.

Nessa altura foram assinados quatro memorandos de entendimento, dois na área petrolífera e outros dois no setor agrícola.

Ainda durante essa visita, o ministro iraniano e o homólogo venezuelano Tareck El Aissami conversaram sobre a construção de rotas e mecanismos para superar as sanções impostas pelos Estados Unidos.

Por outro lado, Caracas e Teerão comprometeram-se ainda em cooperar nas áreas da investigação científica e da saúde e na criação de um novo programa de intercâmbio estudantil para a Universidade Bolivariana.

Em outubro de 2021 a Venezuela e o Irão anunciaram estar a preparar um plano de cooperação estratégica para os próximos 20 anos.