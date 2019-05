Maduro aponta ao Novo Banco. "Roubaram-nos em Portugal"

Declarações à margem da entrega de diplomas a mais de dois mil médicos formados em todo o país.



No âmbito da crise interna do país Juán Guaidó, convocou manifestações em toda a Venezuela. Uma reação do autoproclamado presidente interino venezuelano à detenção de Edgar Zambrano, o vice-presidente da assembleia nacional.



Quinta-feira o deputado venezuelano Américo de Grazia refugiou-se na embaixada italiana. O mesmo fez um outro deputado Richard Blanco que pediu asilo à embaixada da Argentina.



No início da semana sete deputados perderam a imunidade parlamentar. A decisão surgiu depois de se juntarem a Juan Guaidó na luta contra Nicolás Maduro.





Ao lado do presidente Maduro, o presidente da Assembleia Constituinte, Diosdado Cabello, advertiu os países que condenaram a detenção do vice-presidente do parlamento Edgar Zambrano para que não se intrometam nos assuntos internos venezuelanos.