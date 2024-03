Nicolas Schmit nomeado o candidato dos socialistas para presidir à Comissão Europeia

A nomeação de Nicolas Schmit foi aprovada pelos delegados em congresso do Partido Europeu Socialista (PES), que se realizou hoje em Roma, capital de Itália.

Não houve contabilização dos votos, os delegados levantaram apenas os cartões e a organização considerou que o congresso foi unânime na escolha de Schmit para ser o adversário socialista de Ursula von der Leyen, que deverá ser confirmada como candidata do Partido Popular Europeu (PPE) no congresso da próxima semana, em Bucareste, capital da Roménia.O congresso também aprovou o manifesto para as eleições europeias, entre 06 e 09 de junho, nos 27 Estados-membros.O primeiro-ministro demissionário e ex-secretário-geral do PS, António Costa, participou no congresso, assim como os homólogos da Alemanha, Olaf Scholz, Espanha, Pedro Sánchez, Dinamarca, Mette Frederiksen, e da Roménia, Marcel Ciolacu.Nas últimas eleições os Socialistas & Democratas (S&D), a que pertence o PS, conquistaram 154 lugares no Parlamento Europeu, mas venceu o Partido Popular Europeu (PPE), a que pertencem PSD e CDS-PP, que conquistou 182.