Nigéria. Atirador mata mais de 40 pessoas em aldeia

De acordo com o Guardian , um dos responsáveis da cidade de Otukpo, no Benue, explicou que o atirador atacou a comunidade na quarta-feira à tarde, numa altura em que muitas pessoas estavam num velório. Bala Ejeh declarou que 46 corpos foram descobertos, grupo onde está incluído o filho e mais dois familiares.

“Quarenta e seis mortes são de cadáveres que encontrámos e que nos foram entregues. Ainda muitas pessoas estão desaparecidas, por isso o número dos que morreram pode ser muito mais alto”, explicou Paul Hemba, especialista em segurança do estado de Benue, onde ocorreu o ataque.Hemba culpou pastores que têm sido protagonistas de ataques a comunidades durante o último mês. “Mandámos soldados para a área e a situação encontra-se mais calma agora”, acrescentou.Apesar de não haver um motivo claro para o ataque mas nos últimos tempos o estado de Bernue tem sido palco de vários confrontos entre pastores e agricultores, que acusam os primeiros de destruírem terras com o gado.A violência entre comunidades rurais é um dos desafios que o novo presidente da Nigéria, Bola Tinubu, tem para resolver para além da guerra com grupos terroristas, como o Boko Haram, no noroeste e sudeste do país.