Nigéria. Colapso de edifício em construção faz vários mortos e dezenas de desaparecidos

#SONDAKİKA Nijerya'nın Lagos eyaletinin Ikoyi kentinde 21 katlı bir bina çöktü, Enkazından en az üç ceset çıkarıldı.



Ayrıca Lagos Devlet Genel Hastanesi sağlık ekibi tarafından kurtarılan 3 kişinin de tedavi altına alındığı öğrenildi. pic.twitter.com/Dl2sBC4BtG — MUSİTEM HABER (@musitem) November 1, 2021

Desde que o prédio de 22 andares ruiu, as equipas de resgate e alguns locais conseguiram retirar dos escombros quatro pessoas com vida.Ainda não se conhecem as razões do colapso do edifício, que. Também não se sabe ao certo quantas pessoas poderão estar soterradas.As autoridades locais já lançaram uma investigação ao incidente e garantiram que o relatório final será publicamente divulgado.declarou entretanto um conselheiro do líder nigeriano, Muhammadu Buhari, adiantando ainda que o chefe de Estado pediu que as equipas de buscas aumentassem os seus esforços.O prédio em construção, localizado no distrito de Ikoyi, caiu pelas 14h15 locais (12h45 em Lisboa).Fazia parte de um complexo de apartamentos de luxo chamado “360 Degrees Towers”,e outras regiões da Nigéria.Eric Tetteh, trabalhor de construção de 41 anos que estava no local quando o edifício desabou, contou à agência Associated Press que a sua equipa se encontrava a aguardar que chegasse uma retroescavadora quando, subitamente, o prédio caiu., assegurou.Uma testemunha que se encontrava num escritório perto do local revelou à BBC que ouviu um forte ruído e, quando olhou pela janela,Segundo a Associated Press, o vice-governador de Lagos, Femi Hamzat, foi recebido por multidões revoltadas que o criticaram por não ter ordenado mais cedo o início as operações de resgate.Fontes da AP denunciaram que o edifício, com mais de 20 pisos, tinha mais andares do que estava previsto inicialmente.Este não foi o único prédio a desabar em anos recentes na cidade nigeriana de Lagos. Em 2019, dez pessoas morreram depois de uma escola ter desabado. Anos antes, em 2014, a queda de um prédio de seis andares fez 116 vítimas mortais.Os padrões para a construção de edifícios têm, por isso, sido criticados em Lagos nos últimos anos. Recentemente,