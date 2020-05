Nigéria. Homem condenado à morte através da plataforma Zoom

O nigeriano Olalekan Hameed foi dado como culpado pelo homicídio do chefe da sua mãe em 2018, razão pela qualA decisão do tribunal da cidade de Lagos foi transmitida ao réu através da aplicação Zoom pelo juiz, o advogado e os procuradores que se reuniram virtualmente para o efeito, explicou à CNN o porta-voz do ministro da Justiça da Nigéria, Kayode Oyekanmi., que já matou mais de uma centena de pessoas na Nigéria e infetou cerca de três mil.

Olalekan Hameed, que nega as acusações, permanece ainda na prisão.

Osai Ojigho, diretor da Amnistia Internacional na Nigéria, criticou a decisão de condenar à morte o réu e questionou por que razão não pôde a audiência de segunda-feira ser adiada em vez de ser realizada por videoconferência.“Sabemos que muitos tribunais estão a explorar formas de continuar os casos virtualmente, mas resta saber quão pensados foram estes processos. Neste caso, não poderia a sentença ter sido adiada para outra altura?”, interrogou.Vale a pena explorar se os processos que levaram à sessão [via Zoom] seguiram o princípio da justiça natural e se a audiência foi justa”, considerou o ativista.A Amnistia Internacional tem tentado que a pena de morte seja abolida na Nigéria, onde atualmente mais de três mil pessoas com a mesma sentença aguardam que a mesma se cumpra. Nesse país, os governadores de cada Estado têm de autorizar as execuções antes de estas serem realizadas, mas muitos têm escolhido não o fazer em anos recentes.“Ninguém quer ser o responsável pelo fim da vida de outra pessoa, é esse o padrão que temos notado.”, questionou Ojigho.